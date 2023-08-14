Прошлись мимо: Минпромторг выступил против указания цен товаров за кг и литр

Минпромторг готов заблокировать депутатский законопроект о так называемой честной цене, который требует от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг. Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента. Торговля столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что в итоге отразится на ценах, уверены в Минпромторге. Кроме того, для чая, кофе, чипсов или, например, жевательной резинки такой подход вообще неактуален, отмечают в министерстве. Проект следует доработать, считают в Роспотребнадзоре. А отраслевые эксперты добавляют, что ручной пересчет стоимости приведет не только к росту издержек, но и значительно увеличит риски ошибок в расчетах.

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Минпромторг сформировал негативную позицию относительно законопроекта о так называемой честной цене, речь идет о поправках в закон «О защите прав потребителей». Проект требует от торговли указывать стоимость продукции за округленную единицу веса или объема — 1 л или 1 кг. Проект должен защитить покупателей от производителей, которые уменьшают объем упаковки, не меняя при этом цену товара. Документ подготовил и в начале июня внес в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышев.

Благодаря манипуляциям с тарой производители сохраняют объем продаж и увеличивают прибыльность на единицу товара, тем самым вводя людей в заблуждение, говорится в пояснительной записке к проекту. Действительно, покупатели уверены, что приобретают стандартный объем или вес товара, а на деле оказывается, что он меньше, согласен с парламентарием председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. В этом случае, пояснил он, важно восприятие людей — если они уже привыкли к упаковке, допустим, 1 л, то не будут каждый раз уточнять ее объем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако Минпромторг раскритиковал депутатскую инициативу, следует из письма министерства в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента («Известия» ознакомились с документом). Фактически предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции, выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, отмечают в ведомстве. Процесс должен быть автоматизирован, а значит, возникнут новые издержки — на модернизацию учетных систем, это также заложат в конечную стоимость товаров.

Плюс к этому в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за 1 кг или 1 л потребителю не нужна, напомнил Минпромторг. Речь, например, о кофе, чае, конфетах, жевательной резинке, чипсах и т.д. В итоге осложнится восприятие стоимости таких товаров, полагают в ведомстве. Это нужно учитывать, так как законопроект не делает исключений для отдельных категорий товаров.

Новая обязанность продавцов повлияет на бизнес-процессы и, как следствие, спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей», отмечается в документе министерства.

«На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект», — говорится в письме ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вместе с тем министерство предлагает ввести единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объема или веса.

В Минпромторге сказали «Известиям», что позиция ведомства для отзыва кабмина не изменится, пока министерства согласовывают общий документ.

«Известия» запросили ведущие торговые сети РФ о том, как они оценивают издержки, которые могут возникнуть при реализации законопроекта. В X5 retail group, «Магните», «Ленте», «Ашане», «Окей» на запрос издания не ответили.

Новые расходы

Роспотребнадзор также направил письмо в ГПУ. Служба отметила: предложение авторов проекта не учитывает, что все товары должны быть с ценниками, поэтому неясно, как поступать в случае с пивом, вином, чипсами и т.д. В ведомстве также отметили, что подобный подход может усложнить восприятие людей и его нельзя применять ко всем продуктами питания. Более того, авторы предлагают ввести обязательное требование для розницы и переходный период для торговых сетей — для этого также требуются дополнительные обоснования. Поэтому документ нуждается в проработке, считают в Роспотребнадзоре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перерасчет веса и объема, как и изготовление новых ценников, в структуре расходов продавцов стремится к статистической погрешности, сказал «Известиям» вице-спикер Госдумы Борис Чернышев.

— Сегодня все ценники формируют в компьютерных программах, и утверждение о якобы «сложности» пересчета — банальная отговорка. Согласен, что никого не интересует цена 1 кг жвачки, однако люди имеют право знать, сколько стоит 1 л молока, 1 кг гречки или один подгузник в упаковке, чтобы принимать решение о выборе того или иного товара, — отметил парламентарий. — Ко второму чтению законопроекта мы внесем поправку: перечень товаров с обязательным «честным ценником» будет утверждать правительство.

Он добавил, что проект «о честной цене» не предполагает унификации упаковки, так как это действительно повлечет дополнительные расходы производителей, которые в конечном итоге отразятся на росте цен.

Только в магазинах «у дома» ассортимент продукции содержит около 5 тыс. наименований, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

— Доля уже взвешенных и упакованных производителем товаров в ассортименте любого магазина является подавляющей. Ручной пересчет стоимости таких товаров для вычисления их цены за килограмм или литр не только приведет к существенному росту издержек ритейла, но и значительно увеличит риски ошибок в расчетах, связанных с человеческим фактором, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тенденция на сокращение упаковки в РФ активно проявилась во время пандемии, сказал «Известиям» глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. С тех пор потребители привыкли к такой практике. Уже сложно представить, что кто-то в магазине будет внимательно рассматривать ценник и сравнивать стоимость между собой, скорее покупатели будут и дальше выбирать привычные для себя бренды и упаковки, уверен эксперт. Новые цифры на ценниках только запутают потребителей, считает он.