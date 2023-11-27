МЧС Алании сообщило о закрытии Военно-Грузинской дороги из-за непогоды

Выезд всех видов транспорта из России по дороге из Владикавказа до Верхнего Ларса закрыт в связи с ухудшением погоды. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба МЧС Северной Осетии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12 часов 10 минут 27 ноября 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Трасса соединяет Россию со странами Закавказья, в том числе с Грузией. Она ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. На российском участке дорога проходит по Северной Осетии.

При этом днем ранее трасса была закрыта для проезда большегрузного транспорта.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа России оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. Без света на полуострове остается более 400 тыс. человек.

Кроме того, ранее в понедельник сообщалось, что шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. Как отметило издание «Туапсинские вести», в результате ЧП было задержано около 50 пассажирских поездов.