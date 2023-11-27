Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии

Глава МИД России Сергей Лавров 27 ноября, выступая на выставке по случаю 95-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и Бразилией в Москве заявил, что двусторонние отношения между государствами развиваются в русле стратегического партнерства.

«Сегодня связи между нашими странами развиваются в русле стратегического партнерства, которое носит устойчивый, не конъюнктурный характер, и задача укреплять сотрудничество с федеративной Республикой Бразилией прописана отдельной строкой, отдельным блоком в обновленной полгода назад концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал Лавров.

Он отметил, что экспозиция рассказывает об основных вехах партнерства Бразилии и РФ.

Глава МИД РФ добавил, что поставка удобрений из России для нужд бразильского агропромышленного комплекса позволяет двум странам вносить вклад в глобальную продовольственную стабильность.

РФ также является крупным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию. Так, 10 ноября, стало известно, что Россия в октябре экспортировала рекордную партию сырой нефти — 207 тыс. т на $133 млн. Как рассказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в дальнейшем доля поставок из РФ будет расти, если Бразилия будет сокращать импорт нефти из США.

Ранее, 22 сентября, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров провел встречу с коллегой, главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. В ходе беседы министры подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений, стратегическое партнерство.