Аналитик спрогнозировала рост поставок российской нефти в Бразилию

Россия в октябре экспортировала в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тыс. т на $133 млн, сообщило агентство «РИА Новости», проанализировав данные статслужбы латиноамериканской страны. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям» 10 ноября, что, вероятно, в дальнейшем доля поставок из РФ будет расти, если Бразилия будет сокращать импорт нефти из США.

«У Бразилии есть мотивы, для того чтобы увеличивать закупки не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Несмотря на то что по объемам добычи нефти Бразилия входит в 10–12 крупнейших нефтедобывающих стран мира, она в основном поставляет свою нефть на экспорт, а для насыщения внутреннего рынка нефть импортирует и ранее импортировала только из США или соседних латиноамериканских стран», — отметила эксперт.

При этом из-за небольшого количества нефтеперерабатывающих заводов Бразилия нередко сталкивалась с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке, добавила она. Президент Бразилии Лула да Силва ранее заявил о снижении зависимости от импорта из США и о дедолларизации экономики. Поэтому страна постепенно намерена замещать американскую нефть поставками черного золота из других государств, в том числе и из России, объяснила аналитик.

«Пока Россия поставила в Бразилию только 1,5 млн баррелей, но в дальнейшем доля поставок из РФ будет, скорее всего, расти, если Бразилия сохранит свой курс на значительное сокращение импорта нефти из США», — подчеркнула Мильчакова.

Кроме того, по мнению эксперта, у двух стран есть перспективы сотрудничества и в других отраслях, например в поставках из РФ в Бразилию минеральных удобрений, нефти и нефтепродуктов, стали, химической продукции. Бразилия, в свою очередь, может продолжить поставки продуктов питания, некоторых видов цветных и драгоценных металлов.

«Взаимный товарооборот РФ и Бразилии после 2020 года резко увеличился, но пока еще он остается ниже $10 млрд, что несравнимо с взаимным товарооборотом России с Китаем, Турцией и ЕАЭС. На наш взгляд, переход на расчеты в национальных валютах, а в будущем, возможно, на государственные цифровые или даже наднациональные валюты, о которых мечтает президент Бразилии, может существенно повлиять в положительную сторону на рост взаимного товарооборота двух стран», — заключила Мильчакова.

Ранее, 22 сентября, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров провел встречу с коллегой, главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. В ходе беседы министры подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление российско-бразильских отношений, стратегическое партнерство.