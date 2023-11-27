Эксперт Кнутов не исключил захвата власти военными на Украине

Вероятность того, что военные могут взять власть на Украине — велика. Об этом «Известиям» 27 ноября заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

По его словам, о возможности государственного переворота на Украине говорят давно. Однако, если раньше это обсуждалось в кулуарах, то теперь эта тема вынесена в СМИ, украинские в том числе.

«Связано это с тем, что конфликт, который есть между [главкомом Вооруженных сил Украины Валерием] Залужным и [президентом Украины Владимиром] Зеленскими зашел достаточно далеко. Более того, неудачи на фронте только усугубляются, улучшения ситуации нет, нужно найти виноватого. И Зеленский предпочитает отвести удар от себя на Залужного», — считает Кнутов.

Эксперт отметил, что представители военного руководства Украины понимают некомпетентность Зеленского в вопросах ведения конфликта. Кроме того, по их мнению, именно по его вине украинская армия понесла тяжелейшие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут) и еще на ряде участков.

«Таким образом, у военных большой зуб на Зеленского и вероятность того, что военные возьмут власть на Украине — велика, на мой взгляд», — отметил директор Музея войск ПВО.

При этом необязательно, что смещение Зеленского произойдет путем военного захвата власти. По мнению Кнутова, это может произойти посредством импичмента украинскому лидеру, за счет чего к власти придет другой человек, например, Залужный, который имеет авторитет на Западе.

Накануне депутат партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что Залужный должен подать в отставку и покинуть свою должность. По ее мнению, главком ВСУ должен прибегнуть к такому варианту из-за того, что он так и не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год.

В начале ноября Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали западные партнеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.