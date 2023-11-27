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Военный эксперт оценил опасения ВСУ о возможном расширении конфликта с РФ

Эксперт Перенджиев: после провала наступления ВСУ на фронте происходит перелом
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины на фронте происходит перелом. Таким образом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев в беседе с «Известиями» 27 ноября отреагировал на опасения командования ВСУ расширения российско-украинского конфликта за пределы востока и юга страны.

«После того как контрнаступление захлебнулось и, более того, российская сторона начала потихонечку наступать, в особенности в Авдеевке, постепенно намечается перелом. Не только в Авдеевке, но на других участках фронта. И [у ВСУ] есть понимание того, что, да, действительно, Россия может реализовать заявления по поводу расширения операции», — предположил Перенджиев.

Как отметил военный эксперт, на фоне неудач у ВСУ действительно присутствуют опасения насчет заявлений российской стороны о необходимости освободить Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

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Ранее, 25 ноября, украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ABC News рассказал, что командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны и готовится к этому. По его словам, конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии.

За день до этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на Украине, сообщила, что в стране отмечаются низкий боевой дух и недостаток военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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