Хирург рассказал, как правильно согревать руки после мороза

Доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко 27 ноября рассказал «Известиям», как правильно согревать руки после улицы, если они сильно замерзли, но не обморожены.

«Если руки или ноги, особенно пальцы на них, очень сильно замерзли, но не обморожены, категорически нельзя отогревать их в горячей воде, под феном или механическим растиранием — с мазью, спиртом или без них. Дело в том, что при резком отогревании мягких тканей конечностей так же резко возрастает их потребность в кислороде. Но сосуды при этом еще спазмированы, сужены после переохлаждения, в результате развивается дисбаланс между поступлением кислорода к тканям и их потребностью в кислороде», — сказал он.

Этот дисбаланс может привести к развитию некробиоза, ишемических процессов в тканях конечностей, заявил специалист. По его словам, далее при неблагоприятном течении последует некроз тканей, который в тяжелых случаях может привести даже к ампутации частей конечностей (к примеру, пальцев).

«Чтобы исключить эту опасность, необходимо обеспечить максимально медленное, бережное прогревание рук и ног. Зачастую достаточно зайти в теплое помещение. Можно также надеть теплые шерстяные носки, варежки или лечь под теплое одеяло и ждать, пока температура конечностей придет в норму», — рекомендовал Сенченко.

Ранее в этот день врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что ношение неподходящей обуви в холодную погоду может привести к переохлаждению, в результате человек может заболеть. Она объяснила, что когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову, что приводит к болезни.