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Началась крупнейшая забастовка профсоюзов в истории Чехии

В Чехии 27 ноября пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов в истории страны
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В Чехии началась забастовка, которую объявили профсоюзы в ответ на действия правительства, акция объединила десять профсоюзов и стала крупнейшей в истории страны, сообщил 27 ноября телеканал Ct24.

Забастовки пройдут во всех регионах страны, где-то работа будет остановлена на час-два, а кто-то не будет работать весь день. Сами профсоюзы не раскрыли общее количество бастующих, однако председатель крупнейшего профсоюза КОВО Роман Дурчо подсчитал, что на промышленных предприятиях может быть до 1 млн сотрудников, присоединившихся к акции.

Помимо школьных профсоюзов и профсоюза КОВО, к забастовке присоединятся профсоюзы служащих, деревообработчиков, работников здравоохранения, транспорта, культуры, библиотек, работников пищевой промышленности и университетов. Также их поддерживают другие профсоюзы.

Ожидается, что 70% школ присоединятся к забастовке.

Работники выступают против формы правительственного пакета консолидации и пенсионной реформы, отсутствия повышения зарплат в госсекторе, дорогой энергии, высокой инфляции, неясных перспектив повышения минимальной заработной платы и нехватки денег на образование. Они жалуются, что власти страны не ищут с ними компромисса.

Со своей стороны премьер-министр Петр Фиала счел забастовку неоправданной. Он указал на рост расходов на образование и гарантированную зарплату учителям в размере 130% от средней зарплаты. По словам Фиалы, профсоюзы продолжают конфронтационную политику и действуют безответственно.

Как отмечает «Газета.Ru», руководитель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула отметил, что в забастовке намерены принять участие около миллиона работников фирм и предприятий, а также 70% учителей.

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Осенью 2022 года тысячи людей, представляющих различные профсоюзы Чехии, вышли на митинги. Причиной стала слабая, по их мнению, поддержка населения со стороны правительства в условиях резкого падения уровня жизни. Митингующие требовали ухода в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с РФ о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости.

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