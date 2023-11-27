Нефтяники попросили налоговые льготы для разработки мелких месторождений

Нефтяники подготовили предложения по мерам налогового стимулирования разработки мелких и очень мелких месторождений. Предлагается предоставить право перехода на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр с начальными извлекаемыми запасами менее или равными 5 млн т, а также убрать ограничения по «исторической» степени выработанности. Об этом говорится в презентации Ассоциации «АссоНефть», с которой ознакомились «Известия».

Как отмечается в документе, в целях «обоснования мер налоговой поддержки этого рода месторождений были организованы расчеты эффективности разработки 16 пилотных проектов (22 месторождения) на единой методической основе, которые расположены в Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, а также в Томской и Саратовской областях». Предложения были построены на проектной документации и прогнозах МЭР.

При действующей налоговой системе, считают инициаторы, падает эффективность разработки участков, идет отставание от проектных уровней добычи, а также снижаются поступления в бюджет. В то же время, только за счет пилотных проектов среднегодовая добыча вырастет, считают они, а суммарные доходы бюджетов могут составить свыше 200 млрд рублей.

«Действующее законодательство не позволяет идентифицировать малый и средний бизнес в нефтегазовой сфере и с учетом мнения опрошенных независимых нефтегазодобывающих организаций разработала настоящие предложения по мерам налогового стимулирования разработки мелких и очень мелких месторождений, средняя величина НИЗ которых составляет менее 5 млн т и которые составляют существенную часть ресурсной базы ННК. Активное вовлечение в хозяйственный оборот таких месторождений имеет значение и для всей нефтяной отрасли, и для экономики регионов», — заявила «Известиям» генеральный директор Ассоциации «АссоНефть» Елена Корзун.

Эксперты считают, что предложения могут быть приняты Минфином только в случае отсутствия выпадающих доходов.

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