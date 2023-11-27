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Два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Женщина и девочка-подросток получили ранения после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Киевского района Донецка. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«При обстреле Киевского района [Донецка] получили ранение женщина 1971 года рождения и девочка-подросток 2008 года рождения», — написал он.

Как отметил Кулемзин, пострадавшие в результате случившегося отказались от госпитализации.

«Известия» публикуют видео последствий обстрела города. На нем видно, что снаряды были начинены поражающими элементами.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин передал, что при обстреле со стороны ВСУ города Ясиноватая пострадал мальчик 2012 года рождения. Он также дополнил, что в результате обстрелов города были повреждены семь жилых домов и один объект энергетики.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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