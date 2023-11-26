Драка со стрельбой произошла в торговом центре Екатеринбурга

В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошла драка со стрельбой из травматических пистолетов. Об этом 26 ноября сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания», — сказал он.

Как уточняется, двое мужчин поссорились в одном из ресторанов, после чего достали травматические пистолеты и начали перестрелку. В результате происшествия один из них уехал на такси в больницу, его разыскивают правоохранители.

Полиция изъяла два травматических пистолета — «Зигзаур» калибра 10 мм и «Хорхе» калибра 9 мм. Проводится проверка на наличие у задержанного соответствующего разрешения на оружие.

Ранее, 24 ноября, в Санкт-Петербурге у ТЦ «Невский центр» на улице Восстания произошла стрельба. Выстрел произвел сотрудник СОБРа при задержании мужчины, подозреваемого в совершении преступлений.