В Петербурге у ТЦ со стрельбой задержали подозреваемого

В Санкт-Петербурге у ТЦ «Невский центр» на улице Восстания в пятницу, 24 ноября, произошла стрельба. Руководитель пресс-службы главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области Алексей Данке в беседе с «Известиями» рассказал подробности происшествия.

По его словам, выстрел произвел сотрудник СОБРа при задержании мужчины, подозреваемого в совершении преступлений.

«При оказании содействия полиции в задержании лица, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, и пресечении его попытки скрыться сотрудник СОБР «Гранит» Росгвардии в соответствии с действующим законодательством произвел один выстрел из табельного оружия для остановки транспортного средства», — сказал Данке.

Он отметил, что в результате применения оружия пострадавших нет. Подозреваемый задержан.

17 ноября в центре Москвы неизвестные устроили стрельбу у отделения банка. Один человек пострадал. Всего было произведено восемь выстрелов. После стрельбы мужчины скрылись на автомобиле, забрав крупную сумму денег. Их разыскивают.

В тот же день неизвестный открыл стрельбу в вестибюле станции метро «Рязанский проспект». Мужчину оперативно задержали. По его словам, стрельбой он хотел напугать другого человека.