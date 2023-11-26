В Тверской области обезвредили беспилотник

В Торжокском районе Тверской области в воскресенье, 26 ноября, обезврежен беспилотник, обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На место ЧП прибыли экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя дал поручение региональным ведомствам всячески содействовать им.

Также напоминается, в регионе действует запрет на использование БПЛА.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО ночью уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. В Тульской области один из четырех сбитых беспилотников врезался в фасад жилой многоэтажки.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе сбиты БПЛА, летевшие на столицу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Позднее в этот день средства противовоздушной обороны уничтожили еще четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.