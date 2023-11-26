Атака украинских беспилотников на регионы России. Главное

Ночью в воскресенье, 26 ноября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки на четыре региона РФ — Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области. Несколько дронов были сбиты на подлете к столице. «Известия» рассказывают читателям, что известно к настоящему моменту.

Атака беспилотников на Москву 26 ноября — новости

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БПЛА, летевшие по направлению к столице, были ликвидированы в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Позднее стало известно об уничтожении БПЛА в Подольском и Раменском городских округах. Серьезных разрушений сбитые дроны не нанесли. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что над территорией региона были уничтожены пять беспилотных аппаратов. Повреждения получили три здания.

Столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Во Внуково и Домодедово утром вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, но они уже сняты. Аэропорты работают в штатном режиме.

Атака беспилотников на регионы РФ 26 ноября — новости

В Тульской области один из четырех сбитых беспилотников врезался в фасад жилой многоэтажки на улице Хворостухина на уровне 12-го этажа. Повреждено остекление трех квартир. В ближайшее время ущерб будет возмещен.

Один из жителей получил легкое ранение, сообщил глава региона Алексей Дюмин. Пострадавшему уже оказали медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

Над Брянской областью также был сбит один беспилотник самолетного типа, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По данным властей, пострадавших и разрушений нет.

Еще одну атаку украинских БПЛА отразили утром над Смоленской областью. Губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале оповестил население. По его словам, речь идет о Смоленском районе области. Пострадавших и серьезных разрушений нет, сотрудники оперативных служб ведут работу на месте падения обломков. Глава региона попросил жителей не распространять в социальных сетях фото и видеоматериалы с беспилотниками.

Также дроны были сбиты над Калужской областью на территории Дзержинского и Жуковского районов. По информации из Telegram-канала губернатора Владислава Шапши, на месте оперативные группы, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.