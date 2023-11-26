Обломки украинского беспилотника врезались в жилую многоэтажку в Туле

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 26 ноября сообщил о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), один из них частично повредил жилой дом в Туле.

«В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», — приводит его слова Telegram-канал правительства региона.

Как отметил Дюмин, повреждено остекление трех квартир. Также он указал, что один из жильцов дома получил легкое ранение. Ему оказана медицинская помощь.

По словам губернатора, в ближайшее время в квартирах, лишившихся оконных стекол, установят новые.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Позднее стало известно, что средства ПВО ликвидировали еще девять беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.