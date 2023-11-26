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Латвия стала самым крупным экспортером виски в Россию

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Латвия отгрузила России виски на $190,6 млн, став самым крупным экспортером за девять месяцев 2023 года. Об этом 26 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику крупнейших поставщиков напитка.

В общей сложности за указанный период Россия импортировала виски на $262,5 млн, что примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второй по объему экспорта стала еще одна прибалтийская республика — Литва, выгрузившая РФ виски на $28,9 млн. Тройку лидеров закрыла Великобритания с показателем $10,4 млн.

В топ-5 также попали Франция ($7 млн) и Армения ($5,6 млн). Примечательно, что последняя выместила из списка Испанию, которая опустилась с третьего на седьмое место ($3,7 млн).

Как заметил президент компании Ladoga Вениамин Грабар, такой резкий рост связан с изменением не столько логистической цепочки, сколько документооборота.

«Причина — зачастую зарубежные поставщики не хотят рисковать и указывать Россию в качестве финального пункта доставки», — приводит его слова агентство.

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Ранее, 24 ноября, стало известно, что компании из Китая в январе—октябре увеличили поставки виски в РФ в 17,4 раза в годовом исчислении, до 229,8 тыс. л. При этом общая стоимость экспортированного из Китая в Россию виски увеличилась почти в пять раз и составила $1,9 млн.

12 октября в пресс-службе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками рассказали «Известиям», что алкогольные предприятия России за 2023 год (январь—сентябрь) разлили 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем год назад; коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал). При этом в общей сложности производство алкогольной продукции снизилось в текущем году на 4,2% (до 132,1 млн дал).

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