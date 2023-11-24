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Экономика
Китай за 10 месяцев увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза

Китай за 10 месяцев увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза

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Фото: TASS/IMAGO/filippo carlot
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Компании из Китая в январе–октябре увеличили поставки виски в РФ в 17,4 раза в годовом исчислении, до 229,8 тыс. л. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

При этом общая стоимость экспортированного из Китая в Россию виски увеличилась почти в пять раз и составила $1,9 млн.

Уточняется также, что КНР в 2,5 раза нарастил экспорт данного алкогольного напитка в КНДР, увеличив его до 196,8 тыс. л. Общая стоимость импортированного Пхеньяном виски возросла в 2,6 раза, достигнув $3,2 млн.

Главным потребителем китайского виски является Сингапур, импортировавший за первые 10 месяцев текущего года 1,27 млн л на $6,63 млн.

Всё параллельно: поставщики алкоголя злоупотребляют альтернативным импортом
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12 октября в пресс-службе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками рассказали «Известиям», что алкогольные предприятия России за 2023 год (январь–сентябрь) разлили 54,9 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем год назад; коньяка — на 7,2% (до 5,9 млн дал). При этом в общей сложности производство алкогольной продукции снизилось в текущем году на 4,2% (до 132,1 млн дал). Разлив спиртных напитков крепостью более 9% упал на 4,4% (до 76,2 млн дал).

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