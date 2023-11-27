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События недели в фотографиях: шторм в Крыму, заложники в Газе, беспорядки в Дублине

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Мигранты смотрят на собаку финского таможенника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия.
Фото: Lehtikuva/Jussi Nukari via REUTERS
Финляндия закрыла переход через границу с Россией, обосновав это наплывом нелегальных мигрантов. Что еще значимого случилось за последнюю неделю в России и мире — в фотогалерее «Известий»
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Цветы у портрета корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК. Борис Максудов был тяжело ранен 22 ноября в Запорожской области (украинские войска нанесли удар по съемочной группе с беспилотника), его экстренно госпитализировали, но ранения оказались смертельными
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался после полученного в Запорожской области тяжелого ранения
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на церемонии встречи участников сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
В Минске прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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Освобожденные палестинские заключенные в автобусе после выхода из израильской военной тюрьмы «Офер» на фоне сделки по обмену заложниками между ХАМАС и Израилем недалеко от Рамаллы на оккупированном Израилем Западном берегу
Фото: REUTERS/Ammar Awad
В рамках сделки по обмену заложниками из израильской военной тюрьмы «Офер» были освобождены заключенные-палестинцы
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Прохожие переходят дорогу во время сильного снегопада в Москве
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На Москву обрушился циклон с юга, принесший с собой сильнейший снегопад
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Перемещенные палестинцы едут на повозке с ослами по пути домой во время временного перемирия между ХАМАС и Израилем в Хан-Юнисе
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Повозка с ослами везет палестинцев домой во время временного перемирия между ХАМАС и Израилем
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Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта «Послезавтра» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ завершила работу смена-фестиваль молодежного проекта «Послезавтра»
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Мужчина работает, чтобы убрать разбитое окно в спортивном магазине, который был поврежден в результате беспорядков после поножовщины в школе, в результате которой пострадали несколько детей и взрослых, в Дублине.
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
В Дублине случились массовые беспорядки, вызванные нападением на детей в центре города, совершенным, предположительно, мигрантом из Алжира
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Мужчина на берегу Черного моря в Сочи в штормовую погоду. Из-за сильного ветра на побережье Черного моря обрушились гигантские волны
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
На черноморское побережье обрушились гигантские воны, достигающие 9 м высоты
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Мужчины смотрят на зарево лесных пожаро в Пантанале, крупнейшем водно-болотном угодье в мире, в Порту-Жофре, штат Мату-Гросу, Бразилия.
Фото: Joedson Alves/Agencia Brasil/Handout via REUTERS
В бразильском Пантанале, крупнейшем водно-болотном угодье в мире, продолжаются пожары
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Сильный шторм бушует в Крыму. На фото: разрушенная набережная в поселке Орджоникидзе
Фото: vk.com
В результате шторма в Крыму отмечаются разрушения, один человек погиб
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