Аэропорт Домодедово вводил ограничения полетов для обеспечения безопасности

Аэропорт Домодедово вводил ограничения на полеты воздушных судов. Об этом 26 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропорта.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:34 до 06:30», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что в настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Позднее стало известно об уничтожении дронов, пытавшихся осуществить атаку на столицу, в Подольском и Раменском городских округах.