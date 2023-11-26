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Врач выделила главные симптомы для обращения к врачу

Врач Зяблова: при продолжающемся недомогании стоит пойти к врачу
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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При появлении у человека недомоганий, которые беспокоят его более двух суток, стоит незамедлительно обратиться за помощью специалистов. Об этом в воскресенье, 26 ноября, в беседе с RT рассказала врач Елена Зяблова.

«Любую боль не стоит игнорировать, особенно если имеются хронические заболевания. Боли могут сигнализировать об обострении. В целом любые нежелательные симптомы, проявление которых длится несколько дней и не нейтрализуются лекарствами, требуют посещения специалиста», — указала она.

Помимо этого, Зяблова отметила, что при появлении у человека затрудненного дыхания, проблем с нарушением сердечного ритма и повышенной температуре тела, длящиеся более двух суток, следует как можно скорее записаться на прием к специалистам.

Врач также подчеркнула, что рвота и тошнота могут являться дополнительными сигналами, чтобы обратиться к помощи врачей.

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26 ноября врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова рассказала, что ежегодные сезонные эпидемии гриппа возникают обычно в осенне-зимний период. Врач подчеркнула, что самые простые меры защиты оказываются высокоэффективными с позиции доказательной медицины. Нужно лишь соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, проветривать помещение и проводить влажную уборку.

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