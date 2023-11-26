Средства ПВО уничтожили еще девять украинских БПЛА над территорией РФ

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены еще девять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА, летевшие на столицу, в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Как отметил Собянин, на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Позднее стало известно об уничтожении дронов, пытавшихся осуществить атаку на столицу, в Подольском и Раменском городских округах.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.