Кинолог рассказал об опасности прогулок с собакой в заснеженную погоду

В заснеженную погоду для собаки, которая ныряет в сугробы и бегает за снежками, любая прогулка при легкомысленном отношении хозяина может обернуться травмой или другими негативными последствиями. Об этом 26 ноября рассказал «РИА Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Зимой стоит быть особо внимательным на прогулке по заснеженным улицам. Под снегом могут прятаться опасные острые предметы, о которые легко может пораниться пес. Кроме того, питомец может попробовать снег на зуб, что чревато отравлением из-за реагентов. Поэтому лучше всего не позволять собаке бездумно нырять в снег и следить за ее поведением на прогулке», — объяснил кинолог.

Голубев отметил, что очень часто под сугробами скрываются битое стекло, острые металлические банки, строительная арматура, прутья и ямы.

На морозе чувствительность лап у питомца снижена, из-за этого собака не сразу может понять, что наступила, к примеру, на осколки, и травмировать подушечки еще больше, рассказал президент РКФ.

Очень важно следить за тем, чтобы собака не попробовала снег, уточняет кинолог, ведь он может содержать в себе вредные вещества — антифриз, остатки масел и растворителей, реагенты, — которыми питомец может сильно отравиться. Все эти вещества негативно воздействуют на кожу и слизистые, появляются раздражение и аллергия.

«Из-за долгих игр в снегу на шерсть питомца может налипнуть снег. Если вы, например, ненадолго зайдете в магазин, а потом снова вернетесь на улицу, питомец с мокрой шерстью может легко переохладиться», — заключил Голубев, отмечая, что дрожь и озноб — первые важные сигналы для собаковода. Если их пропустить и не поторопиться вернуться домой, можно столкнуться с проблемами со здоровьем питомца.

Ранее, 19 ноября, президент РКФ Голубев рассказал о том, что натуральное питание для собак вместо покупного готового корма может как сделать домашнего питомца более здоровым, так и навредить ему.

12 ноября Голубев объяснил, какие факторы могут послужить причиной преждевременной смерти собак. Так, хозяин может спровоцировать раннюю смерть питомца, если будет кормить его со стола, не ставить нужные вакцины или отпускать собаку гулять самостоятельно.

8 ноября Голубев в беседе с «Известиями» заявил, что взаимоотношения с собакой важно выстраивать, основываясь на интересах и породных особенностях животного, а грубость порождает агрессивное поведение питомца.