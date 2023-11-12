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Кинолог рассказал о причинах ранней смерти собак

Кинолог Голубев: еда со стола приводит к ранней смерти собак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев 12 ноября рассказал о причинах ранней смерти собак.

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что собаке нужно сбалансированное питание, хорошие условия жизни и правильный уход. Хозяин может спровоцировать раннюю смерть питомца, если будет кормить его со стола, не ставить нужные вакцины или отпускать собаку гулять самостоятельно.

Как указал кинолог, на продолжительность жизни собаки напрямую влияет ее питание. Еда со стола, переедание или дефицит необходимых полезных элементов с кормом могут привести к проблемам со здоровьем. Рацион собаки должен быть приближен к естественному и отвечать физиологическим, а также энергетическим потребностям. Голубев порекомендовал отдавать предпочтение индивидуально подобранным готовым кормам, чтобы питомец был активным и правильно развивался.

По словам специалиста, хозяева, которые отказываются от вакцинации, подвергают свою собаку неоправданному риску. Он рассказал, что некоторые особо опасные заболевания, например, бешенство, можно предупредить только своевременной профилактикой. Также от некоторых вирусов собаку практически невозможно вылечить, подчеркнул кинолог.

Голубев призвал раз в год показывать собаку ветеринару для планового осмотра, даже если она выглядит абсолютно здоровой, чтобы не пропустить начало серьезного заболевания. Пожилых псов он посоветовал показывать врачу не реже двух раз в год.

Кроме того, Голубев заявил, что при самовыгуле собака подвергается неоправданному риску, так как питомец может попасть под колеса транспорта или поезда, пораниться, провалиться в яму или колодец, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров. Также на собаку могут напасть другие животные, в том числе бездомные.

Кинолог обратил внимание на важность грамотного ухода для здоровья собаки. Например, надо вовремя стричь когти, осматривать уши и глаза, вычесывать шерсть и следить за полостью его рта. При этом нужно не забывать о породных особенностях животного, поскольку у некоторых пород неправильное выполнение гигиенических процедур может привести к раздражениям, воспалениям, ухудшению качества шерсти, кожи.

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Ранее, 8 ноября, Голубев в беседе с «Известиями» заявил, что взаимоотношения с собакой важно выстраивать, основываясь на интересах и породных особенностях животного, а грубость порождает агрессивное поведение питомца.

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