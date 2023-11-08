Кинолог рассказал о недопустимости агрессивных методов дрессировки собак

Допуская грубость и применение физической силы в процессе дрессировки, собаковод только усложняет себе совместную жизнь с питомцем. Взаимоотношения с собакой важно выстраивать, основываясь на интересах и породных особенностях животного, а грубость порождает агрессивное поведение питомца. Об этом 8 ноября «Известиям» заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Агрессивные методы дрессировки не работают. Если хозяин постоянно запугивает и пытается доминировать над собакой, в итоге он получит запуганного, агрессивного и непослушного питомца. Методы воспитания и дрессировки должны подходить вашему любимцу. Это должно быть в радость и хозяину, и собаке. Пробуйте заинтересовывать собаку, ориентируясь на характер, потребности и породные особенности, а не пытаться заставлять делать то, что вы хотите», — сказал он.

По мнению эксперта, некоторые собаководы считают доминирование и агрессивный подход к дрессировке наиболее эффективными, поскольку это позволяет доказать собаке, кто в доме хозяин. Но нужно учитывать один важный факт: доминировать друг над другом могут лишь представители одного и того же вида, а хозяин и собака принадлежат к разным видам. Собака и человек находятся в других отношениях, каждый из участников союза получает выгоду от существования друг с другом, подчеркнул он.

«Использование грубой физической силы и запугивание не помогут сформировать прочные партнерские отношения. Собаки давно живут бок о бок с человеком и привыкли ему доверять. Доверительные отношения не могут вытекать из вашей грубости и агрессии. Дрессировать питомца нужно из любви и понимания индивидуальных особенностей животного. Если хозяин будет применять агрессивные методы дрессировки, это чревато тем, что рядом с ним будет жить пугливый и агрессивный питомец. Из-за постоянного нахождения в стрессе животное будет бояться человека и пытаться себя защитить — это может повлечь открытый конфликт, который закончится агрессией собаки», — сказал Голубев.

Кинолог указал на то, что во многих странах категорически запрещено использовать электрические ошейники для коррекции поведения собак. Запрещено использование подобного рода аксессуаров и для обучения официальным нормативам дрессировки в системе РКФ. По словам специалиста, электрический и строгие ошейники работают через запугивание и причинение боли. Это вызывает постоянный стресс у собаки, физиологическое и психическое состояние питомца ухудшается.

Для дрессировки собак подходят методы, использующие положительное подкрепление. Перед тем, как приступить к дрессировке, внимательно проанализируйте характер и особенности собаки, а также учитывайте породу питомца, советует Голубев.

«Вам помогут четкие правила и понятная последовательность действий. Ваше одобрение будет ориентиром для собаки. Так она понимает, что всё делает правильно, и стремится каждый раз повторять свои действия. Хвалите собаку за любую мелочь, даже если она выполнила половину упражнения, поддерживайте ее на каждом этапе. Как только собака начнет слышать вашу обратную связь, вы увидите прогресс в воспитании: питомец снова и снова захочет демонстрировать хорошее поведение в ответ на вашу похвалу», — сказал эксперт.

В начале октября ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева рассказала «Известиям», что есть ряд признаков, сигнализирующих о возможных проблемах со здоровьем у животных. Среди них поведенческие изменения у питомца, состояние шерсти, проблемы с желудком, наличие зубного камня.