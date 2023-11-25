Ситуация на фронте зашла в тупик, Украина несет большие потери, в связи с чем именно сейчас и появилось признание властей страны о том, что Запад рекомендовал Киеву прекратить переговоры с Россией весной 2022 года. Об этом 25 ноября заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирное соглашение с Россией. Арахамия отметил, что Москва была готова завершить конфликт, если Киев примет нейтралитет.

Косачев полагает, что информация о влиянии Лондона на прекращение переговоров появилась потому, что конфликт зашел в тупик. Курс на отказ от нейтралитета и на вступление в НАТО — достаточно новое явление в украинской политике, оно существует начиная с госпереворота 2014 года, а требования России к Украине о сохранении нейтралитета не являются чем-то сверхъестественным, указал сенатор.

Внеблоковый статус Украины был провозглашен в Декларации независимости страны в июле 1990 года, еще в СССР, напомнил он.

«Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов. Не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия», — процитировал сенатор выдержку из документа.

В итоге бывшие союзные республики «мирно разошлись», а Российская Федерация признала Украину в ее границах. Однако Киев стал размывать данные договоренности с 2014 года, а в 2018-м Украина закрепила в Конституции намерение вступить в НАТО.

«Нейтралитет страны выбрал украинский народ в период становления суверенной независимой Украины. То, что страна отказалась от статуса, — результат давления извне и результат госпереворота, который привел к власти силы, поддерживаемые странами Североатлантического альянса», — сказал Косачев.

Россия обеспечивала свою нацбезопасность и интересы в сфере военного строительства исходя из нейтралитета Украины. Киеву не надо было уходить от своих же обязательств, тогда он сохранил бы добрососедство с Москвой, заключил Косачев.

22 ноября Шольц призвал положить конец украинскому конфликту. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить боевые действия на Украине.

В свою очередь, российский лидер заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать об их прекращении. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

При этом 20 ноября Зеленский выступил против проведения мирных переговоров, добавив, что исключает дружбу с РФ.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.