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Лидер «Слуги народа» Арахамия: конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

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Украинский конфликт мог бы закончиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Об этом 24 ноября заявил глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1».

«Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить <...> если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то», — заявил он.

По его словам, Киев не пошел на условия Москвы из-за отказа давать обязательство не вступать в НАТО и изменения в конституции. Кроме того, Украина испытывала недоверие к России, отметил Арахамия.

Арахамия сообщил, что за продолжение боевых действий выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он убедил власти Украины не подписывать никаких соглашений с Россией.

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Ранее, 22 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц призвал положить конец украинскому конфликту. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, который впервые с начала спецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20, с призывом прекратить боевые действия на Украине.

В свою очередь, Путин заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.

20 ноября Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

18 октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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