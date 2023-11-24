Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Крест подтвердил освобождение 24 пленных из сектора Газа
Мир
В Киеве заявили о провале мобилизации на Украине
Общество
В Ростовской области задержали трех похитивших 16-летнюю девушку мужчин
Мир
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
Мир
Первая группа заложников из сектора Газа прибыла в Египет
Мир
Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк
Мир
Дерипаска предрек немецкой экономике упадок из-за роста цен на энергию
Общество
Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом
Происшествия
Ребенок утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области
Общество
Минюст включил Михаила Касьянова в реестр иноагентов
Мир
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела ГУ МВД
Происшествия
В Петербурге у ТЦ со стрельбой задержали подозреваемого
Мир
Секретарь СНБО Данилов объявил о скорой демобилизации срочников ВСУ
Сюжет:

Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья просят помочь им переехать в РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители части Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, массово обращаются к российским властям с просьбой оказать помощь с переездом. Об этом 24 ноября сообщил «РИА Новости» руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что многие граждане Украины не желают иметь ничего общего с администрацией президента страны Владимира Зеленского. Из-за этого украинцы начали активно интересоваться возможностью покинуть страну, чтобы переехать в РФ.

«К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожья с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию», — сообщил Рогов.

Он также подчеркнул, что некоторые запорожцы обращаются с такого рода просьбами даже после выезда в страны Европы. «Особенно много обращений от моих земляков, которые вынуждены сейчас проживать в Германии, Австрии и Словакии», заключил Рогов.

Уклонение и наказание: как на Украине проходит новый этап мобилизации
На фронт хотят отправить студентов, женщин-медиков и инвалидов

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что Украина может навсегда потерять часть своего населения, уехавшую из страны на Запад. Это связано с относительным достатком жизни в западных странах, а также с неопределенностью на Украине. Отмечается, что на территории Европы в данный момент проживают 5–6 млн украинских беженцев.

24 ноября украинские СМИ отметили провал в образовательном уровне населения Украины, поскольку страна столкнулась с массовой утечкой мозгов. Сообщалось, что среди беженцев людей с высшим образованием намного больше, чем на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023