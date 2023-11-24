Жители части Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, массово обращаются к российским властям с просьбой оказать помощь с переездом. Об этом 24 ноября сообщил «РИА Новости» руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что многие граждане Украины не желают иметь ничего общего с администрацией президента страны Владимира Зеленского. Из-за этого украинцы начали активно интересоваться возможностью покинуть страну, чтобы переехать в РФ.

«К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожья с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию», — сообщил Рогов.

Он также подчеркнул, что некоторые запорожцы обращаются с такого рода просьбами даже после выезда в страны Европы. «Особенно много обращений от моих земляков, которые вынуждены сейчас проживать в Германии, Австрии и Словакии», заключил Рогов.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что Украина может навсегда потерять часть своего населения, уехавшую из страны на Запад. Это связано с относительным достатком жизни в западных странах, а также с неопределенностью на Украине. Отмечается, что на территории Европы в данный момент проживают 5–6 млн украинских беженцев.

24 ноября украинские СМИ отметили провал в образовательном уровне населения Украины, поскольку страна столкнулась с массовой утечкой мозгов. Сообщалось, что среди беженцев людей с высшим образованием намного больше, чем на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.