На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»

В образовательном уровне населения Украины возник провал, страна столкнулась с массовой «утечкой мозгов». Об этом 23 ноября сообщило украинское издание Kyiv Independent (KI).

«Множество образованных людей, <...>, собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они», — говорится в статье.

Отмечается, что среди беженцев людей с высшим образованием намного больше, чем на Украине. В KI также подчеркнули, что среди уехавших из страны много детей.

По мнению авторов статьи, такая «утечка мозгов» приведет к тому, что государство будет отброшено на много лет назад, а на восстановление уйдут многие годы.

«Несмотря на невероятные усилия украинской образовательной системы, <...>, в образовательном уровне населения возникли огромные провалы», — подытожили в статье журналисты.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что Украина может навсегда потерять часть своего населения, уехавшую из страны на Запад. Это связывают с относительным достатком жизни в западных странах, а также с неопределенностью на Украине. Отмечается, что на территории Европы в данный момент проживают 5–6 млн украинских беженцев.