Реклама
Прямой эфир
Мир
Ким Чен Ын назвал бесценной победой запуск космического спутника КНДР
Армия
Снайперы ВС РФ остановили ротацию ВСУ на южнодонецком фронте
Общество
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада
Мир
Спикер парламента Ливии высоко оценил уровень отношений с РФ
Мир
В ЕС допустили возможность принятия Молдавии и Грузии в союз по частям
Происшествия
Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино»
Мир
Командир «Ахмата» допустил начало переговоров с Киевом весной 2024 года
Экономика
ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС
Мир
Финляндия объявила о закрытии еще трех КПП на границе с Россией
Общество
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
Мир
В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
Мир
Умер польский актер из комедии «Ва-банк» и саги «Ведьмак» Влодимеж Мусял
Общество
Еще 103 эвакуированных из сектора Газа россиянина доставлены в Москву
Общество
МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина

На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»

KI: в образовательном уровне украинцев возник провал из-за «утечки мозгов»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В образовательном уровне населения Украины возник провал, страна столкнулась с массовой «утечкой мозгов». Об этом 23 ноября сообщило украинское издание Kyiv Independent (KI).

«Множество образованных людей, <...>, собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они», — говорится в статье.

Отмечается, что среди беженцев людей с высшим образованием намного больше, чем на Украине. В KI также подчеркнули, что среди уехавших из страны много детей.

По мнению авторов статьи, такая «утечка мозгов» приведет к тому, что государство будет отброшено на много лет назад, а на восстановление уйдут многие годы.

«Несмотря на невероятные усилия украинской образовательной системы, <...>, в образовательном уровне населения возникли огромные провалы», — подытожили в статье журналисты.

Уклонение и наказание: как на Украине проходит новый этап мобилизации
На фронт хотят отправить студентов, женщин-медиков и инвалидов

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что Украина может навсегда потерять часть своего населения, уехавшую из страны на Запад. Это связывают с относительным достатком жизни в западных странах, а также с неопределенностью на Украине. Отмечается, что на территории Европы в данный момент проживают 5–6 млн украинских беженцев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023