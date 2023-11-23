FT сообщила о страхе Киева потерять уехавших на Запад граждан

Украина может навсегда потерять часть своего населения, уехавшую из страны на Запад. Об этом в четверг, 23 ноября, заявили газете Financial Times министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов.

Подобную возможность Кубраков и Терехов связали с относительным достатком жизни в западных странах, а также с неопределенностью на Украине.

По данным FT, на территории Европы в данный момент проживают 5–6 млн украинских беженцев.

Ранее, 21 ноября, Молдавия отказалась выдавать уклонистов от призыва на военную службу. По словам пресс-секретаря молдавского МИДа Игоря Захарова, между Кишиневом и Киевом нет соглашения об экстрадиции украинцев призывного возраста. Кроме того, украинская сторона не обращалась с подобными просьбами, заявил он.

До этого, 18 ноября, представитель партии Христианско-социальный союз (ХСС) в немецком бундестаге Александер Добриндт раскритиковал действующую практику денежных выплат украинским беженцам. Он отметил, что в соответствии с законом о льготах для лиц, ищущих убежища, беженцам с Украины положена материальная помощь в первые несколько месяцев, потом должно начинаться трудоустройство, чтобы необходимость в выплате денег отпадала.

16 ноября беженец с Украины Алексей Мартыненко, перебравшийся в Канаду, рассказал Bloomberg про сожаления о своем выборе, так как жизнь на новом месте оказалась тяжелой и дорогой. Как отметил мужчина, смена континента оказалась «непростой задачей»: из-за нехватки средств ему приходится работать на двух работах линейным поваром семь дней в неделю.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.