Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Крест подтвердил освобождение 24 пленных из сектора Газа
Мир
В Киеве заявили о провале мобилизации на Украине
Общество
В Ростовской области задержали трех похитивших 16-летнюю девушку мужчин
Мир
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
Мир
Первая группа заложников из сектора Газа прибыла в Египет
Мир
Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк
Мир
Дерипаска предрек немецкой экономике упадок из-за роста цен на энергию
Общество
Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом
Происшествия
Ребенок утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области
Общество
Минюст включил Михаила Касьянова в реестр иноагентов
Мир
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела ГУ МВД
Происшествия
В Петербурге у ТЦ со стрельбой задержали подозреваемого
Мир
Секретарь СНБО Данилов объявил о скорой демобилизации срочников ВСУ

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Одинцово

Бультерьер искусал лицо четырехлетней девочке в подмосковном Одинцово
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области возбуждено уголовное дело после того, как собака бойцовской породы напала на четырехлетнего ребенка и его няню в Одинцовском городском округе. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

«В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате нападения собаки», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Инцидент произошел в пятницу на детской площадке в поселке ВНИИССОК, где хозяин выгуливал свою собаку бойцовской породы без намордника и поводка. Во время прогулки пес напал на четырехлетнюю девочку и женщину.

В результате нанесенных животным укусов с ранами лица ребенок и его няня были доставлены в больницу. После инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Пан или про пасть: в России введут штрафы за выгул собак без намордника
Каким будет размер взыскания и кто сможет его накладывать

22 ноября собака породы алабай набросилась на ребенка в городе Сельцо Брянской области. О нападении питомца в региональную природоохранную прокуратуру сообщила мама пострадавшей девочки. Проверка показала, что дочь заявительницы получила множественные укусы руки и ноги в «в результате бесконтрольного выгула домашней собаки».

До этого, 20 ноября, американский бульдог искусал 14-летнего мальчика в Камчатском крае, ребенка госпитализировали. Малчьик выгуливал собаку без намордника по просьбе соседки, и в какой-то момент пес набросился на него.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023