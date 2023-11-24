Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Одинцово

В Московской области возбуждено уголовное дело после того, как собака бойцовской породы напала на четырехлетнего ребенка и его няню в Одинцовском городском округе. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

«В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате нападения собаки», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Инцидент произошел в пятницу на детской площадке в поселке ВНИИССОК, где хозяин выгуливал свою собаку бойцовской породы без намордника и поводка. Во время прогулки пес напал на четырехлетнюю девочку и женщину.

В результате нанесенных животным укусов с ранами лица ребенок и его няня были доставлены в больницу. После инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

22 ноября собака породы алабай набросилась на ребенка в городе Сельцо Брянской области. О нападении питомца в региональную природоохранную прокуратуру сообщила мама пострадавшей девочки. Проверка показала, что дочь заявительницы получила множественные укусы руки и ноги в «в результате бесконтрольного выгула домашней собаки».

До этого, 20 ноября, американский бульдог искусал 14-летнего мальчика в Камчатском крае, ребенка госпитализировали. Малчьик выгуливал собаку без намордника по просьбе соседки, и в какой-то момент пес набросился на него.