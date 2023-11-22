Домашний алабай искусал девочку в городе Сельцо
Алабай набросился на ребенка в городе Сельцо Брянской области. О нападении питомца в региональную природоохранную прокуратуру сообщила мама пострадавшей девочки, сообщает NASHBRYANSK.RU в среду, 22 ноября.
Проверка показала, что дочь заявительницы получила множественные укусы руки и ноги в «в результате бесконтрольного выгула домашней собаки».
Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по статье 8.52 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда здоровью граждан»).
Ранее в ноябре похожий случай произошел в Калуге. Бойцовская собака напала на двух детей. После произошедшего им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Позднее региональная прокуратура организовала проверку по факту нападения.