Путин обсудил с Совбезом РФ работу российских загранучреждений

Президент России Владимир Путин 24 ноября обсудил с Советом безопасности РФ работу российских загранучреждений и взаимодействие с соседями на постсоветском пространстве.

«Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с организацией деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», — заявил российский лидер.

С докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

8 ноября глава государства в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ заявил, что действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание легитимной власти и общественной стабильности в странах Содружества. Важно полностью использовать имеющийся прогнозный и информационно-аналитический потенциал для всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, подчеркнул Путин.

Ранее в тот день президент России назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии. Он обратил внимание на то, что с 1 января 2024 года Россия станет председателем в Содружестве.