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Глава МВД Литвы попросила президента лишить гражданства балерину Лиепу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Глава МВД Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о лишении балерины Илзе Лиепы литовского гражданства. Об этом 24 ноября сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Билотайте подготовила свое обращение, руководствуясь законом о гражданстве и учитывая информацию, предоставленную компетентными органами. В нем говорится, что Лиепа своими действиями и публичными заявлениями представляет угрозу интересам безопасности балтийской республики.

Причиной стали слова Лиепы, сказанные год назад во время интервью российскому YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Балерина поддержала спецоперацию России на Украине и добавила, что у нее нет сомнений в том, что говорит президент РФ Владимир Путин. При она имеет и российское, и литовское гражданство.

Департамент миграции, который начал в отношении балерины процедуру лишения гражданства, обратился в департамент государственной безопасности (ДГБ) с просьбой дать оценку заявлениям балерины. В ДГБ указали, что Лиепа, поддерживая спецоперацию, «открыто осуждает страны Балтии за их политику», которая не соответствует интересам РФ. Кроме того, в департаменте заявили о лояльности балерины к России и возможности ее использования российскими госструктурами или спецслужбами, осуществляющими направленную против Литвы деятельность.

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Ранее, 13 ноября, МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру утраты литовского гражданства балериной.

На следующий день премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс располагает всеми основаниями для лишения гражданства Лиепы, которое было получено в порядке исключения. Она указала, что человек, получивший литовский паспорт не по праву рождения, а по иным причинам, тем более не имеет право в своих заявлениях противоречить государственным институтам, не соглашаясь с официальной линией государства.

Илзе Лиепа является дочерью советского солиста балета латвийского происхождения Мариса Лиепы. В 2000-е годы она получила литовское гражданство за то, что более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

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