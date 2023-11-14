Премьер Литвы назвала основания для лишения гражданства Илзе Лиепы

Литва располагает всеми основаниями для лишения гражданства балерины Илзе Лиепы, полученного в порядке исключения. Об этом во вторник, 14 ноября, заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

По словам политика, человек, получивший литовский паспорт не по праву рождения, а по иным причинам, тем более не имеет право в своих заявлениях противоречить государственным институтам, не соглашаясь с официальной линией государства.

Речь идет о словах Лиепы, сказанных ею год назад во время интервью о том, что у нее нет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина, а происходящее на Украине является противостоянием фундаментальных ценностей.

«Честно говоря, мне очень жаль, когда люди искусства, чья натура вообще чувствительна и способна видеть нюансы, способны смотреть на вещи зачастую гораздо глубже, чем обычные земляне вроде меня или кого-либо вроде меня, неспособна видеть такие вещи и жить в пропаганде, не выбирая эту пропаганду и не обвиняя жертву в том, что с ней преступно делают», — приводит слова Шимоните телерадиокомпания LRT televizija.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру утраты литовского гражданства балериной. В интервью российскому YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», материалы которого привели к такому резонансу в Литве, Лиепа указала, что в мире происходит противостояние глубинных ценностей, а «Украина стала разменной монетой».

Илзе Лиепа является дочерью советского солиста балета латвийского происхождения Мариса Лиепы. В 2000-е годы она получила литовское гражданство за то, что более десяти лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.