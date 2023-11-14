Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше сообщили о сорвавшей планы ВСУ тактике России
Общество
ФАС усилит контроль за устранением незаконно размещенной рекламы
Мир
В Газе назвали БАПОР и МККК соучастниками убийств палестинцев
Общество
В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
Мир
РФ на Dubai Airshow получила около 50 предложений о покупке Ил-76МД-90А
Мир
Минобороны Эстонии сообщило о потребности Украины в 3 млн снарядов в год
Политика
МИД РФ обеспокоился фрагментацией международного сотрудничества в Арктике
Мир
ЦАХАЛ сообщила о взятии ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа
Общество
Суд приговорил бизнесмена Батурина к 6 годам колонии за мошенничество
Мир
Спикер ВВС ВСУ опроверг сообщения о начале обучении летчиков на F-16 в Румынии
Общество
Фонд «Защитники Отечества» вручил удостоверения ветеранов сотрудникам ЧВК «Вагнер»
Интернет и технологии
Шереметьево установил радиолокационный комплекс для борьбы с беспилотниками
Мир
Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» представили на выставке Dubai Airshow

Премьер Литвы назвала основания для лишения гражданства Илзе Лиепы

Шимоните: Литва располагает всеми основаниями для лишения гражданства Лиепы
0
Фото: ТАСС/Гердо Владимир
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва располагает всеми основаниями для лишения гражданства балерины Илзе Лиепы, полученного в порядке исключения. Об этом во вторник, 14 ноября, заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

По словам политика, человек, получивший литовский паспорт не по праву рождения, а по иным причинам, тем более не имеет право в своих заявлениях противоречить государственным институтам, не соглашаясь с официальной линией государства.

Речь идет о словах Лиепы, сказанных ею год назад во время интервью о том, что у нее нет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина, а происходящее на Украине является противостоянием фундаментальных ценностей.

«Честно говоря, мне очень жаль, когда люди искусства, чья натура вообще чувствительна и способна видеть нюансы, способны смотреть на вещи зачастую гораздо глубже, чем обычные земляне вроде меня или кого-либо вроде меня, неспособна видеть такие вещи и жить в пропаганде, не выбирая эту пропаганду и не обвиняя жертву в том, что с ней преступно делают», — приводит слова Шимоните телерадиокомпания LRT televizija.

«Хореография может подарить интересную жизнь»
Народная артистка России Илзе Лиепа — о воспитании вкуса у молодежи и дарованиях из поселковых клубов

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что МВД Литвы обязало департамент миграции начать процедуру утраты литовского гражданства балериной. В интервью российскому YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», материалы которого привели к такому резонансу в Литве, Лиепа указала, что в мире происходит противостояние глубинных ценностей, а «Украина стала разменной монетой».

Илзе Лиепа является дочерью советского солиста балета латвийского происхождения Мариса Лиепы. В 2000-е годы она получила литовское гражданство за то, что более десяти лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023