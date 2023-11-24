Юрист назвал возможное наказание для подозреваемой в убийстве детей женщины

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 24 ноября рассказал «Известиям» о предполагаемом наказании для жительницы Псковской области, которую задержали по подозрению в убийстве собственных детей.

«Как сообщили в Следственном комитете России, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». По моему мнению, следователи явно поспешили с квалификацией деяния. Одно дело, как судмедэксперт делает заключение о криминальном характере причинения смерти после осмотра только остывающего трупа, совсем другое, когда необходимо обследовать фактически три скелета», — заявил Хаминский.

Даже если на детских трупах будут обнаружены следы механических повреждений, сделать вывод о том, когда они нанесены, — при жизни или после смерти, без полноценной экспертизы практически невозможно, указал юрист.

«Итак, как события могли привести к гибели троих малолетних детей? Начнем с самого мягкого случая — причинение смерти по неосторожности. Мать могла запереть детей дома или на даче и удариться во все тяжкие. После чего, вернувшись домой и обнаружив трупы детей, допустим, умерших от голода, решила скрыть данный факт, испугавшись последствий. За такое деяние наступает уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы», — сказал он.

Если следствие установит, что смерти предшествовало истязание вследствие насильственных действий, таких как голод или систематические побои, то матери будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», что добавит еще до семи лет лишения свободы. Еще год лишения свободы может быть присужден за оставление детей в опасности согласно ст. 126 УК РФ, сообщил эксперт.

«Но если экспертиза все-таки установит, что дети лишились жизни вследствие умышленных действий, то для преступника вырисовывается совсем печальная перспектива. Ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. А основания для назначения самой строгой меры, на самом деле, есть. Деяние может отвечать сразу нескольким квалифицирующим признакам: убийство двух и более лиц, убийство малолетних, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Даже если суд установит, что преступление совершено одним человеком, а именно матерью погибших детей, ей, как женщине может быть назначен срок лишения свободы вплоть до 20 лет. Но в совокупности с описанными выше составами, которые могут считаться самостоятельными преступлениями, срок окажется значительно больше», — объяснил он.

Хаминский добавил, что в подобных случаях в обязательном порядке назначается судебная психиатрическая экспертиза. Если будет установлено, что преступник в момент совершения преступления вследствие наличия психического заболевания не отдавал отчета в своих действиях, ему вместо уголовного наказания может быть назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Ранее в этот день в Псковской области задержали женщину по подозрению в убийстве собственных детей. В одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района были обнаружены тела троих детей — восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. Возбуждены уголовные дела по фактам убийства малолетних.

Источник «Известий» сообщил, что задержанная несколько месяцев жила с трупами детей в квартире. Другой источник издания сообщил, что мать утверждает, что дети умерли во сне еще в августе этого года.