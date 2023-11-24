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Море чудес: по «Игре в кальмара» сняли шоу, от которого не оторваться

Правда, несколько участников реалити угрожают создателям судом
Фото: Netflix
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Netflix 22 ноября предъявил публике реалити-шоу по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара». На записи 456 участников проходят испытания, основанные на корейских детских играх, и борются за $4,56 млн. Создатели в точности повторили грандиозные по масштабу декорации оригинала и испытания. Но кинообозревателям и зрителям этого оказалось мало — они шоу раскритиковали. А несколько игроков и вовсе теперь угрожают создателям иском. «Известия» посмотрели первые пять эпизодов и рассказывают, за что проект ругают и почему, несмотря на это, от экрана сложно оторваться.

Переиграли заново

Южнокорейская драма «Игра в кальмара» вышла в 2021 году и скоро стала самым популярным сериалом Netflix. В центре сюжета герои, отчаявшиеся настолько, что готовы рискнуть жизнью ради крупного денежного приза. Они попадают в своего рода тюрьму с конфетной эстетикой, где в зеленых робах под пристальным вниманием надзирателей в красных комбинезонах и с автоматами проходят смертельные испытания, основанные на детских корейских играх. После грандиозного успеха шоу создатели анонсировали второй сезон. Ожидается он в следующем году. А пока стриминг расширил бренд, выпустив реалити по мотивам сериала — «Игра в кальмара: Вызов».

игра в кальмара
Фото: Netflix

Новый проект во многом копирует оригинал. 456 участников проходят испытания в борьбе за $4,56 млн. Всем выдают зеленую униформу с личным номером, как в сериале. Следят за «подопытными» люди в тех самых узнаваемых красных костюмах, единственная разница — оружия у них нет. Происходит всё в декорациях, поразительно точно повторяющих сериальные: ангар с многоярусными койками, который участники зовут общежитием, игровое поле с огромной куклой-роботом, где проходит первое испытание «Тише едешь — дальше будешь», зал, подобный детской площадке, где участники должны иглой вырезать по контуру фигуры из сахарных сот.

Социальный эксперимент

Бьются участники, конечно, не на смерть, а на выбывание. Но под одеждой у проигравших взрываются мешочки с краской, имитирующей брызги крови. В этот момент игроки зачем-то театрально падают и притворяются мертвыми. Сначала это выглядит странно, но потом становится забавным. Некоторые настолько погружаются в эту реальность, что начинают рыдать, нервничают до тремора и тошноты, приступы которой показывают во всех неприятных красках. Хотя отыгрывают не все. Одна из выбывших во время «выстрела» забывает «умереть» и возмущается: «Блин! Серьезно?»

Создатели внедрили и новые игры, и тесты, призванные заставить героев сделать моральный выбор и показать свои лучшие или худшие стороны. В перерывах участники сплетничают в своем общежитии. Высокоинтеллектуальной составляющей в происходящем искать не стоит. Постепенно формируются альянсы, в которых строят стратегии против других, вырисовываются антагонисты и протагонисты. С одной стороны, есть персонажи вроде спортсмена-нарцисса или парня, который паясничает перед старушкой. С другой — мать и сын, которые проходят испытания плечом к плечу, харизматичный дедушка, у которого где-то в закадровой реальности 18 внуков, а в игре он становится наставником для молодых ребят, девушка, которая стала донором почки для брата и хочет направить часть выигрыша на благотворительность.

игра в кальмара
Фото: Netflix

Впрочем, привыкать к «любимчикам» не стоит. Когда вы смотрите сериал, вы понимаете, что главный герой с вами до конца. В реалити же всё максимально непредсказуемо, поэтому оно держит в постоянном напряжении. Стоит начать болеть за кого-то, как через минуту он вылетает в очередном состязании.

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«Захватывающее зрелище, которое заставит вас кричать на телевизор»

При бешеной популярности сериала реалити получило очень низкие оценки. На сайте IMDb его рейтинг составляет 4,4 балла из 10. По данным сайта Rotten Tomatoes, у шоу всего 26% позитивных отзывов зрителей. Разочарованы отсутствием корейского колорита, плохой актерской игрой, некоторые были уверены, что их ждет второй сезон, а не реалити. Мнения критиков разделились почти поровну, на портале 42% положительных рецензий. Хвалят за реализацию и масштаб. Ребекка Николсон из Guardian называет «Вызов» одним из самых захватывающих реалити-шоу.

«Реальная версия драмы Netflix — это грандиозное зрелище, которое заставит вас кричать на телевизор еще до окончания первого эпизода <…> Было разумно предположить, что «Игра в кальмара: Вызов» станет прибыльным, циничным побочным продуктом успеха оригинала, который полностью упустит суть, и, возможно, так оно и есть. Но как от игрового шоу, как от зрелища, от него очень трудно отвести взгляд», — пишет Николсон.

игра в кальмара
Фото: Netflix

Но как раз за попытку извлечь выгоду благодаря успеху сериала за счет обычных людей в основном и ругают шоу.

«Игра в кальмара» вряд ли могла быть более откровенной или более язвительной в борьбе с экономическим неравенством, и всё же ее использовали для обогащения и без того богатой корпорации за счет обычных граждан, у которых нет миллионов долларов, просто валяющихся без дела. Или, возможно, такой исход только еще больше подчеркивает центральную мысль драмы о том, как система заманивает всех нас в ловушку», — вторит Энди Хан из Hollywood Reporter.

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Поводом для критики, кроме прочего, стали и жалобы участников на то, в каких условиях им пришлось сниматься. Два человека угрожают Netflix и продюсерам судебным иском, передает издание Deadline. Поводом стали переохлаждение и стресс, полученные во время съемок.

игра в кальмара
Фото: Netflix

Тем временем зрителей ждет еще пять эпизодов шоу. Четыре выйдут 29 ноября, финальный 6 декабря.

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