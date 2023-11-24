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Армия ВС РФ за неделю нанесла 31 групповой удар по аэродромам и арсеналам ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные за неделю с 18 по 24 ноября высокоточным оружием и беспилотниками нанесли 31 групповой удар по военной аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), арсеналам, местам хранения вооружения. Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что за это время были сбиты украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 и уничтожено 12 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение недели уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявили в ведомстве.

Также удары наносились по местам хранения артиллерийских снарядов и базам горючего. Кроме того, целями военных стали пункты размещения подразделений ВСУ, формирований группировки «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в России) и «Иностранного легиона».

«Все назначенные объекты поражены», — отметили в Министерстве обороны.

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Ранее, 21 ноября, Минобороны России сообщило, что военнослужащие разведывательного подразделения и расчетов гаубиц Д-20 группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям ВСУ на купянском направлении. Отмечалось, что военнослужащие ВС РФ наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ, используя информацию, полученную от подразделений разведки.

До этого, 17 ноября, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате которых были поражены передовые пункты управления украинских военных. Общие потери противника составили более 575 военных убитыми и ранеными, 13 орудий полевой артиллерии и 10 боевых машин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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