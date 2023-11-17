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Армия РФ за неделю нанесла 24 групповых удара по объектам ВСУ

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ на минувшей неделе нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате которых поражены передовые пункты управления украинских военных. Об этом 17 ноября сообщает Минобороны.

Кроме того, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» за прошедшую неделю отразили 26 атак противника. Авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Общие потери противника составили более 575 военных убитыми и ранеными, 13 орудий полевой артиллерии и 10 боевых машин.

На краснолиманском направлении подразделения войск «Центр» отразили 23 атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1,1 тыс. военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий артиллерии.

На донецком направлении группировкой «Юг» отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили более 1810 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия артиллерии.

За неделю на запорожском направлении потери противника за неделю составили более 425 военнослужащих, а на херсонском ВСУ потеряли свыше 460 военных убитыми и ранеными. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

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Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Также ударами авиации и огнем артиллерии уничтожены бригады противника в районах населенных пунктов Углеград, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее сообщалось, что ВС России отразили 14 атак ВСУ на донецком направлении. Военные также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка в ДНР.

В тот же день оборонное ведомство РФ опубликовало кадры уничтожения российскими операторами украинской гаубицы М777 с помощью FPV-дрона. На кадрах видно спрятанную в лесопосадке посреди поля гаубицу ВСУ, наведение дрона по ней осуществляется с другого беспилотного летательного аппарата.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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