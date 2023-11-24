Ликвидация основных последствий подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС завершена. Об этом сообщил в пятницу, 24 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введенный <…> в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменен. В ликвидации последствий катастрофы кроме местных специалистов приняли участие тысячи сотрудников МЧС, волонтеров общественных организаций, медработников из многих регионов России», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он указал, что в области к настоящему времени полностью освобождены от воды 22 населенных пункта. Осушены улицы и здания, убраны завалы мусора, произведена санитарная обработка территорий.

Кроме того, в регионе полностью восстановлена связь, почти полностью — газоснабжение и централизованное водоснабжение. Электроснабжение восстановлено в 16 населенных пунктах, добавил губернатор. Он также отметил, что в нескольких городах и селах области, снабжавшихся ранее водой от Каховского водохранилища, были пробурены новые артезианские скважины.

Пострадавшим при подтоплении гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей финансовой помощи, заключил Сальдо.

Ранее, в конце августа, Сальдо на встрече с российским президентом Владимиром Путиным отмечал, что в Херсонской области восстановлены все коммуникации, разрушенные в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции. По его словам, благодаря проделанной работе в область начали возвращаться люди.

Прорыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. В результате совершенного украинскими националистами теракта начался неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Число пострадавших достигло 175, погибли 59 человек погибли. Около 9 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.