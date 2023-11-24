Песков превратился в Илона Маска с помощью нейросети

Нейросеть превратила официального представителя Кремля Дмитрия Пескова в американского предпринимателя Илона Маска на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Центре международной торговли, которая проходит 24 ноября в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ опробовал новую технологию на стенде Sber AI. Авторы проекта поделились, что технология позволяет перенести изображение лица в хорошем качестве на человека, стоящего перед камерой.

Созданное нейросетью изображение выглядит реалистично. Переходы между реальным изображением и наложенными кадрами практически незаметны.

Кроме того, Песков протестировал систему распознавания языка жестов. Так, нейросеть определила, что он показал жесты, обозначающие «дом» и «деньги».

Ранее, 17 ноября, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией. Главная особенность ее заключается в том, что всего по двум имеющимся кадрам она может отрисовать все остальные промежуточные движения.

До этого, 1 ноября, Маск заявил, что искусственный интеллект — одна из «самых больших угроз» человечеству. По его словам, ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».