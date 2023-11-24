Рэпер Рич поделился впечатлениями от встречи с Кипеловым на шоу «Соль»

Рэпер Ричард Семашков известный под псевдонимом Рич, рассказал 24 ноября своему соведущему программы «Соль», рокеру Александру Ф. Скляру, чем ему запомнилось шоу.

Своими размышлениями Рич поделился во время необычного выпуска программы, в котором рэпер и рокер примерили на себя роль гостей, а не ведущих.

«Меня, конечно, больше удивили именно люди. Потому что музыкально я со всеми плюс-минус был уже знаком. Я помню, как меня совершенно поразил, допустим, [вокалист рок-группы «Кипелов» Валерий] Кипелов. То есть для меня метал-музыка закрылась лет в 13. Я шел с каверзными вопросами о том, как можно в свои 120 лет играть эти примитивные тексты, долбить на этих гитарах и до сих пор молиться на Iron Maiden», — рассказал Рич.

По словам репера, в итоге перед ним явился «практически крестный отец метала» и заявил: «Малыш, ты поживи с мое, и потом мы с тобой поговорим».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, что будет ждать зрителей в финале сезона программы «Соль». О том, кого ведущие называют русским Джонни Кэшем, какой заповеди они придерживаются и чем артистам запомнился сезон музыкальной программы, можно будет узнать в эту пятницу ровно в полночь в интервью Рича и Скляра в шоу «Соль» на РЕН ТВ.