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Ведущие шоу «Соль» Александр Ф. Скляр и Рич представят совместную песню

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ведущие музыкальной программы «Соль» рокер Александр Ф. Скляр и музыкант Рич пересели в кресла главных героев шоу, а также представили совместную песню. О том, что увидят зрители в финале сезона, 24 ноября рассказал корреспондент телеканала Александр Морозов.

Уже в эту пятницу, 24 ноября, музыканты в шоу «Соль» представят совместную композицию «Черная свеча», которая была выпущена в мае ко Дню Победы. Это не просто песня, это послание противнику — показать мир его глазами.

«Мы ни разу ее не исполняли на сцене. Мы ждали именно завершения финальной программы сезона «Соль», чтобы эту песню, как премьеру, исполнить на этой финальной программе», — поделился Скляр.

Двух артистов, которые работают в совершенно разных жанрах, сплотил Донбасс, отмечает корреспондент. Они посвятили не одну песню бойцам, их непростой жизни на передовой.

Теперь музыканты встретились лицом к лицу, чтобы задать самый главный вопрос друг другу.

«Пускай, мы не аккорд. Настоящий аккорд — это три ноты, а мы с тобой две ноты, но это уже интервал», — сказал Скляр своему коллеге.

Сами Рич и Скляр остались довольны финалом шоу. Скляр выразил удовлетворение тем, как всё прошло.

«Была интересная кроличья нора. Я бы еще разок туда нырнул, если компания будет та же», — добавил Рич.

О том, кого ведущие называют русским Джонни Кэшем, какой заповеди они придерживаются и чем артистам запомнился сезон музыкальной программы, можно будет узнать в эту пятницу ровно в полночь в интервью Рича и Скляра в шоу «Соль» на РЕН ТВ.

Неделей ранее гостями программы стали музыканты группы «25/17». Переживающие творческий бум артисты рассказали о своих новых альбомах.

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