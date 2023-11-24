Товарищеский матч сборной РФ с Кубой внесут в Книгу рекордов России

Товарищеский матч сборной России по футболу с Кубой войдет в Книгу рекордов РФ. Об этом 24 ноября сообщила «Спорт-Экспрессу» пресс-служба Российского футбольного союза.

Основанием для этого стало то, что в игре забили мячи максимальное число футболистов — восемь.

Матч с участием сборных России и Кубы состоялся 20 ноября в Волгограде. Он завершился со счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голы оформили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

До этого, в октябре, сборная России провела две товарищеские встречи. В Анталье 16 октября в спортивном центре отеля «Титаник Мардан» футболисты сыграли вничью с командой Кении (2:2). 12 октября сборная РФ со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.