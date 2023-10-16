Сборная России сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче, прошедшем 16 октября в Анталье.
Игра завершилась со счетом 2:2. В составе российской сборной голы оформили Александр Соболев (8-я минута) и Иван Обляков (89-я). Мячи в ворота Ильи Помазуна забили Энтони Акуму (16-я) и Масуд Джума (36-я).
Встреча проходила в спортивном центре отеля «Титаник Мардан».
12 октября сборная РФ по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Мяч на 40-й минуте забил форвард Федор Чалов. Для нападающего московского клуба ЦСКА этот гол стал первым за национальную команду в шести матчах.