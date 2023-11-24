Полиция показала обыски у экс-депутата красноярского заксобрания Гольдмана

У бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана прошли обыски. Видео 24 ноября опубликовало ГУ МВД России по региону.

Мероприятия прошли в офисах холдинга Goldman Group и в частном жилом доме. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели документацию и оргтехнику, опросили присутствующих.

Ранее в этот день в Красноярском крае возбудили уголовное дело против Гольдмана. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Предварительная сумма ущерба — более миллиарда рублей.

Гольдмана планируется объявить в международный розыск. О его местонахождении сейчас неизвестно. Некоторые СМИ предполагали, что он покинул Россию и отправился на Шри-Ланку. Стороны правопорядка эту информацию не подтверждали.