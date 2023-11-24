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Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск

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Фото: Законодательное Собрание Красноярского края
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ГУ МВД России по Красноярскому краю готовит документы для объявления бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания региона Романа Гольдмана в международный розыск. Об этом 24 ноября сообщил журналистам начальник Главного следственного управления МВД по региону Руслан Северин.

«В ГУ МВД России по Красноярскому краю уже обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Роману Гольдману. Предварительная сумма ущерба — более миллиарда рублей», — заявил Северин.

Корреспондент «Известий» пообщался с пайщиками. Одна из обманутых женщин отметила, что и представить не могла, что окажется в такой ситуации. К тому же, в тот момент, когда она вносила деньги, Гольдман еще был парламентарием.

«Я только на пенсию живу. Она у меня была 18 тыс., сейчас только прибавили. Для меня эти 200 тыс., которые я вложила, это очень дорого. Ну, поверила, положила под 15%», — рассказала пайщица.

Сейчас правоохранители проверяют руководителей предприятий экс-депутата, изучают счета, выясняют — выводил ли бывший депутат деньги за рубеж.

В ведомстве сообщили, что с утра в рамках уголовного дела проходят обыски. О результатах пока не разглашается.

О местоположении Гольдмана сейчас неизвестно. Некоторые СМИ предполагали, что он покинул Россию и отправился на Шри-Ланку. Однако стороны правопорядка эту информацию не подтверждали.

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Ранее в этот день сообщалось, что правоохранительные органы Красноярского края возбудили уголовное дело против Гольдмана. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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