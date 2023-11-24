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Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России

На технике ВС России появился новый тактический знак: мнение эксперта Дандыкина
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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На военной технике Вооруженных сил (ВС) России заметили новый тактический символ — белый перевернутый треугольник. Ветеран боевых действий, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин 24 ноября предположил в беседе с «Известиями», что может означать этот знак.

Как рассказал военный эксперт, в целом тактические знаки могут использовать как пароли, которые время от времени меняются. Также они могут значить определенное воинское подразделение.

«Я служил на флоте, и у нас постоянно тактические номера на кораблях менялись, это могло быть 100, 120 и так далее, это в порядке вещей. Поэтому, вполне вероятно, могли такое сделать только исходя из определенной целесообразности. Поменять [знаки], как пароли меняют, чтобы обозначить какое-то конкретное определенное соединение», — отметил Дандыкин.

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук также рассказал «Известиям», что система опознавательных знаков разрабатывается специальными службами, а символы меняются в зависимости от необходимости.

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Ранее в Сети распространились кадры из зоны спецоперации по защите Донбасса, где на боевой машине пехоты (БМП), установленной на бронепоезде «Енисей», виден новый тактический символ в виде белого перевернутого треугольника, в который вписаны другие равносторонние треугольники.

Еще в марте 2022 года Минобороны РФ объяснило значение букв Z и V, нанесенных на российскую военную технику. Так, символ Z означает фразу «За победу», а буква V несет в себе выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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