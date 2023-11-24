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В РСТ спрогнозировали стоимость загрантуров после введения системы «Электронная путевка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Обязанность туроператоров по выездному туризму с 15 ноября вносить данные о продажах в ГИС «Электронная путевка» не скажется на стоимости туров. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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«Безусловно, затраты туроператоров на интеграцию с «Электронной путевкой» есть, и в некоторых случаях они достигают миллиона рублей. Крупным туристическим компаниям нужно тратиться на программистов и получение сертификатов информационной безопасности, а мелким — на сотрудников, которые будут вручную вносить туда информацию о проданных турах», — отметил он.

Однако эти затраты «размажутся» по всему объему реализуемых туркомпаниями услуг, и в конечном счете туристы повышения цен не почувствуют, сказал Илья Уманский.

По его словам, у ГИС в нынешнем виде есть недостатки, но в конечном счете она повысит прозрачность рынка туруслуг и это пойдет на пользу самим путешественникам.

«Тот факт, что тур заведен в ГИС, говорит о том, что он официально оформлен туроператором, у которого есть финансовые гарантии и страховка. И в случае возникновения проблем по нему будут обеспечены выплаты», — заметил Илья Уманский.

Система «Электронной путевки» также поможет вести адекватную статистику поездок как за границу, так и по России, которой всегда не хватало.

Участие в ГИС «Электронная путевка» стало обязательным для всех туроператоров по выезду с 15 ноября, а с 1 сентября 2024 года аналогичное требование коснется и туроператоров по внутренним путешествиям. Компании обязаны вносить в систему данные обо всех проданных турах наравне с личными данными путешественников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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