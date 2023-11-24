Цифры ради: менее 40% туроператоров подключились к «Электронной путевке»

Система «Электронная путевка», которая должна обеспечить прозрачность рынка туруслуг, так и не заработала в полную силу с 15 ноября — к ней подключились менее 40% всех компаний, продающих зарубежные поездки, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Связано это как с серьезными затратами на интеграцию, так и с не оправдавшимися ожиданиями: туроператоры надеялись, что сроки введения системы перенесут, полагают эксперты. Пока ведомство отсрочило ввод санкций для неподключившихся. Когда система заработает в полную силу и скажется ли это на стоимости туров — разбирались «Известия».

Зачем нужна «Электронная путевка»

Более 60% туроператоров по выезду до сих пор не подключились к государственной информационной системе «Электронная путевка», которая стала обязательной для них с 15 ноября, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. В эту систему необходимо загружать информацию о всех проданных турах вместе с личными данными туристов. Механизм должен повысить прозрачность рынка туруслуг, гарантируя, в частности, оперативную проверку законности продажи поездки и контроль за исполнением финансовых обязательств всех сторон.

Изначально, по закону, туроператоры по выездному туризму должны были начать передавать данные в «Электронную путевку» с 1 сентября 2023 года (для внутренних туроператоров требование начнет действовать с 1 сентября 2024 года). Но окончательную разработку системы завершили только в конце августа этого года, поэтому обязательные сроки регистрации сдвинулись на 15 ноября.

За продажу туров без внесения сведений в «Электронную путевку» компаниям грозит исключение из Единого федерального реестра туроператоров.

— Сейчас туры за рубеж имеют право продавать 375 компаний, внесенные в федеральный реестр как субъекты выездного туризма. Из них в ГИС «Электронная путевка» зарегистрировались 143, то есть 38,13%, — рассказали в Минэкономразвития. — На сегодняшний день в систему внесены сведения о 36,3 тыс. путевок за рубеж.

Назвать такой результат успешным сложно, полагают эксперты. Близкий к ведомству источник «Известий» объяснил ситуацию тем, что туроператоры рассчитывали на отсрочку, считая, что запуск перенесут и во второй раз. Однако, после 15 ноября, когда стало понятно, что больше отсрочек не будет, этот процесс активизировался. Впервые о разработке «Электронной путевки» стало известно в 2014 году, но система, по его словам, находилась в «вечной» доработке, а один из подрядчиков, IT-интегратор «Астерос», и вовсе обанкротился — это произошло в 2018 году.

— Тем не менее, уже после вступления нормы в силу, 15 ноября, в Минэкономразвития прошла встреча с представителями бизнеса, которые попросили дать время на адаптацию, — сообщили в ведомстве. — Достигнута договоренность, что пока система работает в тестовом режиме и нарушителей не будут привлекать к ответственности.

В Минэке не уточнили срок переходного периода.

Проблемы системы

Крупнейшие туроператоры к «Электронной путевке» уже подключились, а они реализуют 80–90% всех туров за рубеж, заметил в беседе с «Известиями» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. В частности, с государственной информационной системой интегрировались Anex Tour и Tez Tour, выяснили «Известия».

— Среди тех, кто пока не подключился к «Электронной путевке», — средние и маленькие компании. Затраты на интеграцию внутренних систем продаж с ГИС очень высоки и доходят до миллиона рублей, таким туроператорам приходится вносить всю информацию вручную. А это непросто, — отметил Илья Уманский.

Например, в нынешнем виде система не предполагает группового заполнения заявок — необходимо вносить данные за каждого туриста отдельно. Еще один серьезный недостаток — требование от путешественника, который отправляется за рубеж, данных внутреннего российского паспорта.

— Любое усложнение процесса оформления заявки, тем более электронной, отталкивает потребителя. Сервисы все последние годы стараются минимизировать количество шагов перед покупкой. А тут выходит, что туристу зачем-то нужно указать данные своего российского паспорта и прописку, что раньше никогда не требовалось, — сказал президент РСТ.

Еще одна проблема — отсутствие ответственности турагентов в случае, если они предоставляют туроператору неверную информацию о проданном туре, отметил Илья Уманский.

— Если упрощать, то турагент — это магазин, в который турист приходит за путевкой, а туроператор — производитель продукта. То есть, именно турагенты реализуют львиную часть путевок. Однако все риски из-за неверного внесения данных в «Электронную путевку» сейчас ложатся на туроператора, — сказал он.

При этом крупные игроки уже запустили процесс пересмотра отношений с агентами — новые условия сотрудничества будут более жесткими с юридической и финансовой стороны. В частности, в Tez Tour сообщили, что в связи с началом работы в ГИС появились «определенные нововведения», но какие не сообщили.

Что даст «Электронная путевка» туристам

В РСТ полагают, что система полезна именно путешественникам.

— Тот факт, что тур находится в ГИС, говорит о том, что он официально оформлен туроператором, у которого есть финансовые гарантии и страховка. И в случае проблем по нему будут обеспечены некие выплаты, — заметил Илья Уманский.

Система «Электронной путевки» также поможет вести адекватную статистику поездок как за границу, так и по России, которой всегда не хватало, добавил он, отметив, что в конечном итоге затраты туроператоров на интеграцию в систему не должны сказаться на стоимости турпутевок.

— Безусловно, затраты туроператоров на интеграцию есть, и в некоторых случаях они серьезные. Крупным компаниям нужно тратиться на программистов, получение сертификатов информационной безопасности, а мелким — на сотрудников, которые будут вручную вносить информацию о проданных турах, — отметил он.

Однако, по его мнению, эти затраты «размажутся» по всему объему реализуемых туркомпаниями услуг, и в конечном счете туристы повышения цен не почувствуют.