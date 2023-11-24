Новые регионы смогут штрафовать бизнес за превышение потолка цен на товары

Власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получат право штрафовать предпринимателей за превышение потолка цен на ряд товаров, например, продовольствие и строительные материалы. Это следует из поправок ко второму чтению, которые 23 ноября одобрил профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству (есть в распоряжении «Известий»).

Дума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 28 ноября. После его вступления в силу власти новых субъектов смогут закрепить региональными законами административную ответственность за завышение цен. Речь идет не о фиксированном показателе, а о пределе, в границах которого допускается повышение, так как у всех производителей разные затраты и логистика, уточнил первый заместитель руководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин, который входит в комитет по законодательству.

Так, предупреждение или административный штраф будет назначаться физическому, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юрлицу непосредственно на месте совершения административного правонарушения. При этом протокол составлять не станут, а вынесут постановление по делу об административном правонарушении. Его копия должна вручаться под расписку представителю бизнеса (в случае отказа ее вышлют по почте), а также потерпевшему — по его просьбе.

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Не стоить: новые регионы назначат штрафы за превышение потолка цен