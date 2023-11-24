Реклама
Прямой эфир
Мир
Командир «Ахмата» допустил начало переговоров с Киевом весной 2024 года
Экономика
ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС
Мир
Финляндия объявила о закрытии еще трех КПП на границе с Россией
Общество
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях
Мир
В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
Мир
Умер польский актер из комедии «Ва-банк» и саги «Ведьмак» Влодимеж Мусял
Общество
Еще 103 эвакуированных из сектора Газа россиянина доставлены в Москву
Общество
МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина
Мир
Перевозчики в Польше перекрыли поставку военных грузов Украине
Интернет и технологии
В России создали первую антивейп-систему
Мир
Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России
Мир
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Общество
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Мир
Минобороны Израиля намерено возобновить боевые действия после предстоящей паузы

Новые регионы смогут штрафовать бизнес за превышение потолка цен на товары

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получат право штрафовать предпринимателей за превышение потолка цен на ряд товаров, например, продовольствие и строительные материалы. Это следует из поправок ко второму чтению, которые 23 ноября одобрил профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству (есть в распоряжении «Известий»).

Пробили потолок: почему инфляция в России ускорилась
Аналитики ожидают, что эффект высоких ставок воздействует на цены через несколько месяцев

Дума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 28 ноября. После его вступления в силу власти новых субъектов смогут закрепить региональными законами административную ответственность за завышение цен. Речь идет не о фиксированном показателе, а о пределе, в границах которого допускается повышение, так как у всех производителей разные затраты и логистика, уточнил первый заместитель руководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин, который входит в комитет по законодательству.

Так, предупреждение или административный штраф будет назначаться физическому, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юрлицу непосредственно на месте совершения административного правонарушения. При этом протокол составлять не станут, а вынесут постановление по делу об административном правонарушении. Его копия должна вручаться под расписку представителю бизнеса (в случае отказа ее вышлют по почте), а также потерпевшему — по его просьбе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не стоить: новые регионы назначат штрафы за превышение потолка цен

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023